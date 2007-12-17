В Іспанії заарештували 63 підозрюваних у розповсюдженні дитячої порнографії

В Іспанії під час поліцейської облави затримано 63 особи, зокрема четверо росіяни, яких підозрюють у причетності до розповсюдження дитячої порнографії. Про це йдеться в повідомленні МВС країни.

Як передає Associated Press, операція, проведена в 13 з 17 регіонів, була здійснена у співпраці з американськими, німецькими і новозеландськими властями.

У повідомленні наголошується, що розслідування було розпочато в 2005 році, коли в США були виявлені кілька інтернет-сайтів, на яких користувачі за платню в 70-95 доларів діставали доступ до файлів з дитячою порнографією. В ході слідства детективи з`ясували, що всього в рамках цієї схеми було зароблено понад 290 тис. дол.. Їх було переказано з Іспанії до Росії.

Розслідування привело до курортних міст Ллорет-де-Мар і Бенідорм, де поліція заарештувала чотирьох громадян Росії. Згодом, в рамках цієї справи, було затримано ще 59 осіб.