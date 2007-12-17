Голова Меджлісу застерігає: у Криму може бути «друга Чечня»

Голова кримськотатарського Меджлісу Мустафа Джемілєв застеріг перед небезпекою виникнення в Криму „другої Чечні”. З такою заявою він виступив у Львові, куди прибув для вручення йому премії журналу „Ї”, повідомляє Німецька хвиля.

Джемілєв каже, що у Криму вже який рік російські бізнесмени масово скуповують всі землі, роздаючи хабарі. А для боротьби з кримськими татарами, які самовільно селяться на проданих територіях, бізнесмени наймають російськомовну молодь, яка організованими групами нападає на татар: „Ми дійшли грані, відбуваються організовані напади на кримських татар, і постало питання створення своїх на пів воєнізованих формувань для протистояння „російським козакам” та різним банд-формуванням”. Про формування таких загонів та всенаціональну мобілізацію Меджліс вже прийняв постанову, але я наклав вето, повідомив Джемілєв, „бо це буде друга Чечня”. Втім, ситуація може вийти з під контролю, якщо влада не реагуватиме на насильство, і кримські татари почнуть оборонятися, тоді Меджлісу нічого не залишиться як очолити такі формування, пояснює Джемілєв. Є ще один спосіб захисту своїх прав, каже він, „ми можемо вийти на вулицю, а нас є чверть мільйона”. Аби вирішити основну – земельну проблему, Верховна Рада має прийняти закон „Про визнання прав осіб депортованих за національною ознакою”, вважає Джемілєв.