Українські дипломати сприймають заяву російського МЗС з гумором

Міністерство закордонних справ України вивчає заяву російського зовнішньополітичного відомства про поширення в Україні “антиросійських проявів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

«Ми уважно вивчимо (заяву – УНІАН), тим паче, що у зверненні є фраза про очікування реакції з боку молоді», - сказав він.

За словами Ю.КОСТЕНКА, МЗС України очікує, що молодь відреагує на цю ситуацію, також свою думку з цього приводу мають висловити вчені.

«Потім МЗС, з урахуванням думки громадськості, зробить свій виступ з цього приводу», - додав він.

Ю.КОСТЕНКО також зазначив, що в МЗС сприймають заяву російського зовнішньополітичного відомства з гумором.

Ю.КОСТЕНКО зазначив, що напередодні Різдва Христового хочеться більше думати про світле, а не аналізувати такі «прикрі випадки».

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня МЗС Росії поширило заяву, в якій висловило занепокоєння у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні.

«У Росії глибоко стурбовані посиленням відверто націоналістичних, антиросійських і русофобських настроїв і проявів в Україні. Фактично йдеться про спроби використання складних періодів нашої спільної історії для отримання миттєвих політичних вигод на догоду сумнівним ідеологічним установкам», - говориться в заяві.

МЗС РФ зазначає, що «радикальні націоналістичні сили в країні відчувають себе не тільки вільно і безкарно, але все більш активізують свої провокаційні дії».

Окрім цього, висловлюється невдоволення реабілітацією воїнів Української повстанської армії.

«Складається враження, що певні політичні сили в Україні навмисно заохочують подібного роду дії і тим самим свідомо йдуть на загострення російсько-українських відносин, завдаючи серйозної шкоди відчуттям добросусідства і довіри, які наші братські народи традиційно відчувають один до одного. Все це викликає щире обурення російської громадськості», - наголошується в документі.