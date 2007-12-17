Росія депортувала журналістку «The New Times»

Журналістку російського журналу «The New Times» Наталію МОРАР напередодні вислано з Росії до Молдови.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Сьогодні Н.МОРАР має намір відвідати посольство Росії в Молдові для з`ясування причин її депортації з території Росії.

«Сьогодні я зателефонувала в посольство Росії в Молдові, пояснила всю ситуацію. Мені сказали, що мені потрібно підійти в Консульський відділ, назвати себе і мене тоді пропустять», - розповіла Н.МОРАР кореспондентові радіостанції.

За її словами, їй невідомо, з ким саме із співробітників російського посольства у неї відбудеться зустріч, і чи відбудеться вона взагалі. «Мені ніхто нічого офіційно не заявив, і я не здивуюся, якщо сьогодні нічого не скажуть», - додала вона.

Н.МОРАР є громадянкою Молдови, але останнім часом проживала в Росії. Напередодні разом з іншими журналістами вона повернулася з Ізраїлю, куди їздила у відрядження, проте після прибуття в Домодєдово її відмовились впустити на територію Росії, пославшись на якогось листа з ФСБ.

«Эхо Москвы» стверджує, що сьогодні газета «Financial Times» відреагувала на видворення Н.МОРАР з Росії. Видання пише, що цей випадок є новим витком наступу на незалежні ЗМІ в Росії. У газеті наголошується, що журналістка розслідувала фінансову діяльність Кремля. В одному з її останніх матеріалів порушувалась тема фінансування парламентських виборів.

Генеральний секретар Спілки журналістів Росії Ігор ЯКОВЕНКО назвав «політичною розправою» заборону на в`їзд на територію Росії Наталії МОРАР.

І.ЯКОВЕНКО відзначив, що Спілка журналістів Росії намагатиметься вжити всіх можливих заходів для того, аби добитися повернення Н.МОРАР в Росію.

Президент Фонду «На захист гласності» Олексій СИМОНОВ також називає депортацію журналістки Н.МОРАР незаконною.