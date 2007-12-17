Ющенко нагородив суддю, яка закрила справу проти генерала Пукача

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання «Заслужений юрист України» судді Київського апеляційного суду Марії ПРИНДЮК. Відповідний указ сьогодні оприлюднив офіційний сайт Президента України.

Як повідомляє Інститут масової інформації, у квітні 2004 року суддя М.ПРИНДЮК ухвалила рішення закрити кримінальну справу проти генерала Олексія ПУКАЧА за фактом знищення документів, що мали відношення до розслідування справи Георгія Гонгадзе, і в такий спосіб збільшила шанси О.ПУКАЧА уникнути відповідальності.

О.ПУКАЧА вважають одним з головних свідків та організаторів у справі Г.Гонгадзе, однак після того, як генерала випустили зі слідчого ізолятора, він переховується. Жодна операція щодо його затримання українськими правоохоронцями так і не мала успіху.

ІМІ відзначає, що суддя М.ПРИНДЮК отримала почесне звання «Заслужений юрист України» якраз в той час, коли судовий процес у справі виконавців вбивства Г.Гонгадзе близький до завершення.

Раніше В.ЮЩЕНКО нагородив орденом Ярослава Мудрого і колишнього генерального прокурора України Михайла ПОТЕБЕНЬКА, який, за оцінкою низки міжнародних і українських журналістських організацій, всіляко сприяв затягуванню реального розслідування справи вбивства журналіста, відзначає ІМІ.