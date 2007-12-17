Журналісти закликають міліцію захистити Біроваша

Незалежна медіа-профспілка України та Інститут масової інформації закликають правоохоронні органи вжити усіх заходів та встановити нападників на журналіста газети «Бізнес» Максима БІРОВАША.

Про це йдеться у повідомленні НМПУ та ІМІ, переданому УНІАН.

У тексті зазначається, що у ніч з 7 на 8 грудня в Києві невідомі напали на журналіста у ліфті будинку, де мешкає М.БІРОВАШ, збили його з ніг, вихопили сумку і втекли.

“За словами М.БІРОВАША, у сумці були документи внутрішнього листування МВС, протоколи засідань комісій із питань паспортизації та інші документи, які він мав пред’явити під час судового засідання за позовом голови консультаційної ради консорціуму «ЄДАПС» Юрія СИДОРЕНКА 10 грудня 2007 року”, - йдеться в повідомленні, а також додається, що згодом журналіст знайшов покинуті речі на сходах під’їзду, однак зникли документи журналістського розслідування, які М.БІРОВАШ мав надати суду. “Також були вкрадені електронні носії інформації, два мобільні телефони, ноутбук та записник журналіста. М.БІРОВАШ підозрює, що метою нападників був пошук його джерел інформації, які допомагали в проведенні журналістського розслідування”, - зазначається в повідомленні.

У зв’язку з чим НМПУ та ІМІ наголошують, що сьогодні саме від міліції та прокуратури залежить, чи повернеться в українську практику брутальне придушення преси: напади, залякування та погрози. “Суспільство і журналісти мають переконатися, що органи правопорядку в стані їх захистити, а злочинці – у невідворотності покарання”, - підкреслюють представники ЗМІ.

При цьому вони заявляють про своє переконання, що ця справа безпосередньо пов’язана з виконанням М.БІРОВАШЕМ своїх журналістських обов’язків, поки слідством не буде доведено протилежне.