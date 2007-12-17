Визначено переможців конкурсу плакатів про Голодомор “Свічка у вікні”

Відбулося підбиття підсумків Другого конкурсу плакатів про Голодомор «Свічка у вікні», організованого Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000». Конкурс тривав з квітня по жовтень 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, цього року на конкурс було надіслано близько 200 робіт, як від професійних художників-плакатистів, так і від учнів художніх та середніх шкіл. Географія надісланих робіт - від Львова до Харкова, але найбільш активними учасниками стали школи Полтавської області, об’єднання графіків «4-й Блок» (м. Харків) та студенти факультету дизайну Харківської державної академії дизайну та мистецтв (ХДАДМ).

Оцінювала роботи комісія у складі Тамари ЛІ (мистецтвознавець, член Міжнародної Асоціації критиків при ЮНЕСКО), Ярослави МУЗИЧЕНКО (журналіст), Ольги ВАЩЕВСЬКОЇ (дизайнер), Тетяни ЖУРАВСЬКОЇ (дизайнер), Валентини БОРИСЕНКО (д.і.н., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та Олесі СТАСЮК (к.і.н., експерт Департаменту культурологічних програм Фонду «Україна 3000», координатор проекту «Уроки історії: Голодомор 1932-1933 років»).

Після обговорення та шляхом голосування призові місця були розподілені таким чином:

1 місце – плакат «Україна. 1932. 1933. Голодомор» (автори: Ілля ПАВЛОВ, Марія НОРАЗЯН, Студія ГрафПром, «4-й Блок»);

2 місце поділили – плакат «Жизнь прожили, выжили и жили» (автор: Олег ПОЧТАР, студент ХДАДМ та плакат під назвою «Україна. 1932-1933. Пам’ятаєм» (автор: ВЕКЛЕНКО О.А., професор кафедри графічного дизайну ХДАДМ);

3 місце також розділили плакати «Україна 1932-1933» (автор: Володимир ЖОЛУДЬ, студент ХДАДМ) та малюнок Вадима ВАЛЄЄВА (1997 р.н., дитяча школа мистецтв № 2 імені М.І. Вериківського в м. Києві). Особливу відзнаку журі отримала аплікація Лізи ЗЕРНЕЦЬКОЇ (9 років, м. Київ).

Ряд робіт були відзначені окремо, а 68 плакатів, відібраних на першому етапі конкурсу, експонувалися на виставці «Україна пам’ятає! Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу», яка проходила з 21 листопада по 2 грудня в Українському домі. Тоді відвідувачі мали можливість проголосувати за кращу, на їхню думку, роботу. Глядацькі симпатії розподілилися таким чином: 1 місце – Олександр СМІРНОВ «Святкова вечеря 1933 р.»;

2 місце – Володимир та Олег ГРИЩЕНКИ «1932-1933»;

3 місце поділили Ярослав ЄВТУШЕНКО «Хліб – як життя» та Валерія КОЗЛОВА «Чи власні гріхи прощені?».

Перший конкурс плакатів «Свічка у вікні» проводився у 2003 році і набув досить широкого резонансу в суспільстві.