Круглий стіл – обговорення результатів пілотної програми громадського моніторингу судів ”Суди та суспільство: працюємо разом для кращого правосуддя” у Харкові

У середу, 19 грудня , у Харкові відбудеться круглий стіл – обговорення результатів пілотної програми громадського моніторингу судів «Суди та суспільство: працюємо разом для кращого правосуддя». Захід

розпочнеться о 13.30 в приміщенні Апеляційного суду Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Руднєва, 36.

Пілотна програма з громадського моніторингу судів здійснювалася у Львові, Харкові, Донецьку, Рівному, Одесі, Києві та АР Крим з лютого по вересень 2007 року. Ці проекти були спрямовані передусім на спостереження у галузі адміністрування судів, обслуговування громадян, доступу до суду, доступу до інформації у суді, на питання судового діловодства, взаємодію судів та ЗМІ, систему адміністративного судочинства, а також моніторинг судових рішень у певних категоріях справ.

Учасники круглого столу:

- Михайло Михайлович Бородін, Голова Апеляційного суду Харківської області

- Девід Вон, Керівник проекту USAID «Україна: верховенство права»

- Наталія Петрова, Заступник керівника проекту USAID «Україна: верховенство права»

- Юлія Седик, Радник з питань права та громадянського суспільства проекту USAID «Україна: верховенство права»

- Марія Ясеновська, керівник Харківської обласної фундаці «Громадська Альтернатива»

- Олександр Сердюк, директор аналітичного відділу Інституту прикладних гуманітарних досліджень, м. Харків

- Тетяна Яблонська, координатор проекту, всеукраїнська громадська рганізація «Міжнародна громадська організація „Дім Свободи – Україна"», м. Київ

Питання, що будуть обговорені під час круглого столу:

- принципи співпраці громадських організацій із судовою системою

України;

- предмет і методи громадського моніторингу;

- моніторинг адміністрування суду, приміщень, доступності інформації, обслуговування громадян;

- результати вивчення рівня ефективності адміністративного судочинства через проведення моніторингу діяльності апеляційного адміністративного суду та Вищого Адміністративного Суду України;

- моніторинг судових справ, пов`язаних із позбавленням батьківського піклування;

- питання взаємодії судів та ЗМІ;

- питання доступу до судів, громадянської участі в судовій реформі;

- рекомендації, вироблені в процесі моніторингу.

Після закінчення круглого столу, о 16.00 відбудеться прийняття для учасників та журналістів.