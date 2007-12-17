Круглий стіл – обговорення результатів пілотної програми громадського моніторингу судів ”Суди та суспільство: працюємо разом для кращого правосуддя” у Харкові
У середу, 19 грудня , у Харкові відбудеться круглий стіл – обговорення результатів пілотної програми громадського моніторингу судів «Суди та суспільство: працюємо разом для кращого правосуддя». Захід
розпочнеться о 13.30 в приміщенні Апеляційного суду Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Руднєва, 36.
Пілотна програма з громадського моніторингу судів здійснювалася у Львові, Харкові, Донецьку, Рівному, Одесі, Києві та АР Крим з лютого по вересень 2007 року. Ці проекти були спрямовані передусім на спостереження у галузі адміністрування судів, обслуговування громадян, доступу до суду, доступу до інформації у суді, на питання судового діловодства, взаємодію судів та ЗМІ, систему адміністративного судочинства, а також моніторинг судових рішень у певних категоріях справ.
Учасники круглого столу:
- Михайло Михайлович Бородін, Голова Апеляційного суду Харківської області
- Девід Вон, Керівник проекту USAID «Україна: верховенство права»
- Наталія Петрова, Заступник керівника проекту USAID «Україна: верховенство права»
- Юлія Седик, Радник з питань права та громадянського суспільства проекту USAID «Україна: верховенство права»
- Марія Ясеновська, керівник Харківської обласної фундаці «Громадська Альтернатива»
- Олександр Сердюк, директор аналітичного відділу Інституту прикладних гуманітарних досліджень, м. Харків
- Тетяна Яблонська, координатор проекту, всеукраїнська громадська рганізація «Міжнародна громадська організація „Дім Свободи – Україна"», м. Київ
Питання, що будуть обговорені під час круглого столу:
- принципи співпраці громадських організацій із судовою системою
України;
- предмет і методи громадського моніторингу;
- моніторинг адміністрування суду, приміщень, доступності інформації, обслуговування громадян;
- результати вивчення рівня ефективності адміністративного судочинства через проведення моніторингу діяльності апеляційного адміністративного суду та Вищого Адміністративного Суду України;
- моніторинг судових справ, пов`язаних із позбавленням батьківського піклування;
- питання взаємодії судів та ЗМІ;
- питання доступу до судів, громадянської участі в судовій реформі;
- рекомендації, вироблені в процесі моніторингу.
Після закінчення круглого столу, о 16.00 відбудеться прийняття для учасників та журналістів.