У київських комунальних ЗМІ посилилась цензура

Експерти, опитані Агентством моделювання ситуацій (АМС), відзначають, що під час управління містом мером Леонідом Черновецьким у комунальних ЗМІ посилилася цензура. Про це йдеться у повідомленні АМС, інформують Українські Новини .

"Переважна більшість опитаних нами експертів відзначають посилення політичної цензури в комунальних ЗМІ Києва під час правління Леоніда Черновецького", - сказав директор АМС Віталій Бала.

Коли мером Києва був Олександр Омельченко, цензура теж була, відзначає експерт, проте проявлялася меншою мірою.

"За час мерства Олександра Омельченка цензура також була, але це була радше "самоцензура журналістів", оскільки попередній градоначальник, на думку експертів, не приділяв пропаганді своєї діяльності особливої уваги", - сказав він.

І хоча рівень інформаційної політики міської влади поліпшився, відзначають експерти, тотальна пропаганда мера призвела до недовіри його успіхам.

"Повідомленням про чергові досягнення "мера всіх киян" вже ніхто не вірить", - наголосив експерт.

12-14 грудня АМС провів експертне опитування 23 політологів, політтехнологів і журналістів.

Експерти АМС припускають, що Черновецького буде усунуто з посади глави Київської міської державної адміністрації за невиконання доручень Президента Віктора Ющенка.

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