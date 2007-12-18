Цього року при виконанні обов`язків загинули 64 журналісти в 17 країнах

У 2007 році при виконанні професійних обов`язків загинули 64 журналісти в 17 країнах, повідомляє радіо «Свобода», посилаючись на щорічну доповідь міжнародного Комітету на захист журналістів.

За даними комітету, цей показник найгірший за більш ніж 10 років.

За даними правозахисників, п`ятий рік поспіль найнебезпечнішою для журналістів країною є Ірак.