Бережись міліціонера!

- Якщо ви розраховуєте, ніби у камері мене «опустять» першої ж ночі, - не тіште себе надіями. Я готовий за себе постояти, якщо навіть мене чекатимуть спеціально натреновані спортсмени. Як мінімум трьох на той світ із собою потягну! 54-літній кремезний чоловік у шкіряній куртці, що сидить перед журналістом під невсипущим наглядом трьох озброєних конвоїрів, почуває себе цілком упевнено. Немов це він уповноважений державою карати й милувати ізгоїв суспільства. Насправді ж Сергій Т. - маніяк, що називається, класичний. У минулому тричі одружений, має чотирьох дітей, зразковий працівник. Для психологів, з деяких пір включених до штату багатьох українських силових структур, судові слухання у Дніпропетровському апеляційному суді не просто вкрай цікаві, - покази Т. увійдуть у новітні українські підручники з практичної психології, видавані для досить вузького кола читачів на замовлення МВС. Обвинувачуваний, колишній житель Пологів, що в Запорізькій області, колись служив експертом-криміналістом у РВВС і заочно навчався в Новосибірській школі МВС СРСР. Якби не остання жертва – 6-річна (!! – авт.) дочка приятеля-сусіда - Сергій Т. ще довго був би невловимий. А так довелося піти на Катін похорон. Там його миттєво впізнали подружки дівчинки й двоє хлопчиськ, з якими Катя гралася на березі місцевої річечки незадовго до загибелі. Малята розповіли дорослим: мовляв, цей дядько якось не так дивився на них, а потім почав щось смішне розповідати Каті. «Треба було і їх утопити, - журився маніяк під час допитів. – Дарма пошкодував...».

- Підозрюваний Т. приїхав в Україну у 1983 році, - розповів УНІАН генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль, на той момент заступник міністра внутрішніх справ України. – Колишній співробітник райвідділу міліції одного з міст Кузбасу спочатку оселився в Павлограді Дніпропетровської області. Незабаром до оперативного зведення облУВС потрапило перше повідомлення про задушену невідомо ким дівчину. Потім друге, третє. В 1984-ому, через зникнення й схожі вбивства, які не розкриваються в регіоні, матеріали по них зажадав Відділ адміністративних органів ЦК КПРС. Т. поміняв місце проживання, перебрався до сусідньої Запорізької області.

Навички, придбані раніше, вимагали вдосконалення й «закріплення». Т. став набагато обережнішим. Затяжні серії вбивств поступилися місцем поодиноким вилазкам, - не частіше двох разів впродовж півріччя. У Пологах, де вбивця осів у 2000 році, нічого подібного не траплялося цілих три роки!

- Перше – після переїзду – убивство Т. скоїв у листопаді 2003 року, - продовжує Геннадій Москаль. – У райвідділі міліції негайно утворили оперативно-розшукову групу на чолі з одним із заступників начальника управління карного розшуку області. Т. знову «пішов у підпілля». Проаналізувавши оперативну інформацію, що надходила з місць, в УМВС України в Запорізькій області подумали, начебто серійний убивця вибув за межі регіону. Однак, починаючи з літа 2005 року, злочини з характерним почерком знову «замайоріли» у щодобових оперативних зведеннях.

Цього разу на їхнє розкриття вирішили зорієнтувати понад 600 чоловік з особового складу Запорізького гарнізону міліції. Одна з потенційних жертв маніяка завдяки щасливому випадку залишилася живою, завдяки їй склали фоторобот злочинця. За добу вже було відомо місцезнаходження Т. і його місце роботи. При затримці 5 серпня позаминулого року він вимовив: «Ну нарешті!..»

Коментар фахівця Олексій Дацко, співробітник центра «Практична психологія» Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук: - Проблем у міліціонерів вистачало завжди, - і при «тому» політичному ладі, і при нинішньому. У часи СРСР органи МВС фінансувалися набагато краще, ніж у незалежній Україні, мали найсучаснішу зброю. А от із психологами в недавні часи було вкрай «напружено». Чомусь вважалося, начебто в міліцію потрапляють винятково мужні люди, без якихось там вад. Отже, на такий «дріб’язок», як стан психіки міліціонера, уваги не звертали. Та й менталітет у радянських людей був відповідним. Мовляв, це в них на «здичавілому Заході» модно платити гроші персональному психоаналітикові. У нас же з останніх сил «спотворювалися», - але уникали відвідувань кабінету доктора; не приведи Господь, начальство довідається, що я «не дружу з головою»!..

- Виходить, сьогодні жертвою міліціонера-маніяка може стати будь-яка українська дитина?

- На жаль, у нас відсутня система контролю психічного стану міліціонерів. Тому відсторонити їх від роботи практично неможливо. Ті випадки некоректного поводження з людьми, жорстокого побиття підозрюваних, про які час від часу пишуть ваші колеги, - наслідок саме цієї нестабільної психіки української міліції.

Маніяк Онопрієнко, що відбуває довічне покарання в Житомирській колонії №4, мстив людству за «інтернатські» приниження. У дитинстві й отроцтві Анатолія карали надміру: били до запаморочення, «вмочували у воду», імітуючи втоплення в річці. Щоб довести - насамперед самому собі - що в результаті такого «виховання» він не зламався, Онопрієнко кілька років поспіль накопичував у собі сили для «удару у відповідь». Ретельним чином вивчав людей різних професій, властиві їм слабкості.

У його «послідовника» шлях до нелюдського стану формувався інакше. Служба експертом-криміналістом передбачає вивчення обставин тяжких злочинів, убивств, спілкування із психічно хворими злочинцями. Стверджувати, начебто таке заняття на психіці ніяк не відображається, було б з мого боку занадто ризиковано. Будь-який міліціонер, нехай навіть у неробочий час і не у форменому одязі, живе в умовах підвищеної напруги. Його в будь-який момент можуть викликати на НП, іноді від щедрого стола й, вибачте, від особистого життя. Що довше чоловік працює міліціонером, то більше виснажується його психіка.

Перше вбивство Т. вчинив в «олімпійському» 1980-му у Сімферополі. Задушивши абсолютно незнайому дівчину й поглумившись над її тілом, маніяк відчув незвичайний приплив душевних сил. З радощів набрав телефонний номер «02», хотів, як він тепер зізнається, допомогти колегам по службі виявити труп. Розмова із черговим по РВВС не вийшла: той відмовився назвати своє ім`я, тож Т. у серцях кинув слухавку. Тоді ж виник і новий стимул для звірячих убивств. Як говорить сам підозрюваний, йому кортіло довести вищому керівництву міліції повну профнепридатність її співробітників. За чверть сторіччя кількість його жертв перевалила за 70. Останнім часом, за неофіційною інформацією, «спливли» ще три десятки трупів.

Як відомо, міліцейське начальство вимагає докладного звіту (з «залученим до матеріалів справи» кандидатом у майбутніх обвинувачувані) протягом трьох днів з моменту виявлення трупа. Не менш відомо й те, що в будь-якому райвідділі або райуправлінні для цієї мети завжди напоготові кілька відповідних «екземплярів». Якщо з якихось причин жоден з них на роль «хлопчика для биття» не підходить, задіюють зовсім вже фантастичні версії.

Розкручений радянською пресою маніяк Чикатило «підставив» замість себе велику кількість людей, двох (за іншою версією трьох) з яких поквапилися розстріляти.

Анатолій Онопрієнко непрямим чином «допоміг» сховати за ґрати шістьох співгромадян-українців. Ще один, житель Львівської області Юрій Мозола був замордований у підвалі Львівського ізолятора Служби безпеки: дізнавачі-чекісти були переконані, що нарешті знайшли легендарного упиря й от-от зароблять на погони новенькі зірочки.

Сергій Т. і в цьому сенсі перевершив обох вовкулаків: провину за зроблені їм убивства повісили щонайменше на десятьох. Наймолодшим з них став восьмикласник Яків Попович із міста Пологи. Його взяли прямо на уроці англійської мови в загальноосвітній школі й у найближчому відділі міліції звинуватили в зґвалтуванні й убивстві двоюрідної сестри 10-літньої Яни Попович.

- Син спочатку не бажав зізнаватися в тім, чого не робив, - говорить мати хлопця Галина Попович. - Але після катувань він зламався. Зараз Яша відбуває 15-літній строк.

Недавно з місць позбавлення волі вийшов Ігор Рижков. У 1997-му він одержав 10 років за убивство, скоєне Т. Держобвинувач вимагав для Рижкова найвищу міру покарання. Адвокатам довелося нелегко, адже в той час в Україні ще не діяв мораторій на виконання смертних вироків.

А от павлоградцю Володимиру Світличному, батькові вбитої маніяком 9-літньої Оленьки Світличної, уже нічим не допоможеш. В 2000 році, після жорстоких катувань у Дніпропетровському СІЗО, він повісився в камері; до цього Світличному вперто втовкмачували, начебто гвалтував власну дочку саме він. За випадковим збігом обставин, убивства в Павлограді припинилися саме після цього суїциду. Районні і обласні ЗМІ тріумфували: бог таки покарав справжнього вбивцю, тому відтепер павлоградці можуть нарешті з полегшенням зітхнути. Насправді ж відбувся наступне: Т. саме в цей час втретє оженився й переїхав з новою дружиною до районного центру Пологи. Згодом він скоїв на новому місці проживання близько 10 злочинів.

- Відповідно до законодавства України всі невинно потерпілі можуть бути звільнені на підписку про невиїзд, - переконаний голова Міжнародної ліги по захисту прав громадян України Едуард Багіров. – По закінченні процесу над нелюдом суд може взагалі зняти з людей раніше пред`явлені обвинувачення. Ці люди мають право пред`явити позови правоохоронним органам про відшкодування їм фізичного й морального збитку. Не перестаю дивуватися нашим міліціонерам! Десять чоловік відбували покарання за нескоєні ними вбивства, - а маніяк спокійно продовжував убивати молодих жінок і дітей. Хіба це не вказує на неприпустимо низький рівень роботи українських стражів порядку?..

На жаль, у цей час, як повідомили УНІАН у Генпрокуратурі України, нікого з несправедливо покараних на волю відпускати не мають наміру. Мовляв, потрібно дочекатися вироку суду відносно вбивці - тільки після нього можна вибачатися перед незаслужено засудженими. Кожний з обвинувальних вироків щодо безневинних давно набув законної сили. Іншими словами, - пройшов по черзі всі судові інстанції аж до Верховного Суду; при цьому жоден зі служителів Феміди не засумнівався щодо вірогідності «намальованих» слідством аргументів проти цих людей.

...Судовий процес над 54-річним Сергієм Т. іде в Апеляційному суді Дніпропетровської області вже другий тиждень. Закритий режим слухань, з одного боку, не дає приводів для докорів з боку родичів замучених нелюдом дівчат. Вони й через роки після похорону не хотіли б оголошення пікантних подробиць кожного із сотні зґвалтувань. Для співробітників міліції відсутність у залі судзасідань журналістів друкованих і електронних ЗМІ - ще більш бажана. «Павлоградського маніяка» розшукували на Дніпропетровщині чи не кращі в УРСР фахівці; роботу більше шістисот міліцейських асів скеровував особисто міністр внутрішніх справ Української РСР Іван Гладуш, а прокурорський нагляд здійснював заступник прокурора Української РСР Михайло Потебенько - у майбутньому «двічі» Генпрокурор «залежної» і незалежної України, орденоносець і депутат Верховної Ради. Виходить, що маніяк-одинак (якщо, звичайно, суд не доведе співучасті в злодіяннях Т. когось іще), зробивши розрахунок на поголовну недалекість людей у формі й на відсутність у них професійного чуття, аж ніяк невипадково був недосяжний впродовж 25 років.

Олег БАЗАК, Київ-Житомир-Запоріжжя