У Дніпропетровську відкрито перший в Україні пам’ятник міліціонеру

Сьогодні, напередодні Дня міліції, перед будівлею Управління МВС у Дніпропетровській області урочисто відкрито перший в Україні пам’ятник працівнику міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник висотою 3,1 м зображує на фоні викарбуваних слів „Честь і закон” фігуру офіцера міліції у повний зріст, у парадній формі, з рацією і польовою сумкою. За спиною міліціонера – плащ-намет у формі крил.

Як пояснив журналістам автор – дніпропетровський скульптор Олександр ЗІГУРА, він намагався відтворити образ чесного українського міліціонера, тому в скульптурі присутні крила як символ „небесного”.

За словами скульптора, він творив пам’ятник працівнику міліції у надзвичайно стислі строки, тому зараз скульптуру виготовлено з гіпсу і пофарбовано бронзовою фарбою, а через кілька місяців скульптуру буде відлито з міді.

Начальник УМВС у Дніпропетровській області, полковник міліції Іван СТУПАК повідомив представникам ЗМІ, що пам’ятник споруджено за кошти спонсорів. Від оприлюднення суми спонсорської допомоги він ухилився.