З Нового року в Європу їздити стане простіше

Угода про спрощення процедури оформлення віз між Україною і Європейським Союзом набуде чинності з 1 січня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

“Після консультацій з європейською стороною угода була визнана такою, що пройшла внутрішньодержавні процедури в обох країнах, і європейська сторона готова її застосовувати з 1 січня 2008 року”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2007 року Рада міністрів Європейського Союзу схвалила Угоду між Україною та ЄС про спрощення видачі віз та Угоду між Україною та ЄС про реадмісію осіб. Цим було завершено процедуру ратифікації документів з боку Євросоюзу.

Згідно з угодою про спрощення візового режиму, 12 категорій українських громадян зможуть отримувати безкоштовні візи. Зокрема, журналісти, близькі родичі громадян України, які мають дозвіл на проживання в державах-членах ЄС (дружина, чоловік, батьки та діти) зможуть отримувати безкоштовні 5-річні багаторазові візи.

Члени офіційних делегацій, органів державної влади та місцевого самоврядування зможуть отримувати безкоштовні 5-річні багаторазові візи (на термін дії повноважень).

Діячі науки, культури, мистецтва, особи, які беруть участь в університетських та інших програмах обміну, спортсмени та супроводжуючи особи, професійні перевізники (водії, члени бригад поїздів, рефрижераторів, локомотивів) зможуть отримувати безкоштовні 1-річні багаторазові візи.

Пенсіонери, інваліди та особи, що їх супроводжують, діти віком до 18 років та діти до 21 року, якщо вони знаходяться на утриманні, а також учні, студенти, аспіранти та вчителі, які їх супроводжують, зможуть отримати безкоштовні візи в залежності від мети подорожі, але не більше 90 днів за період 180 днів.

Особи, які подорожують з гуманітарною метою, або для одержання невідкладного медичного лікування та особи, які подорожують з метою відвідання тяжкохворого близького родича або для участі у похоронах близького родича зможуть отримувати безкоштовні візи на термін відвідування, але не більше 90 днів за період 180 днів.

Для решти громадян України, зокрема бізнесменів, візи коштуватимуть 35 євро.

Дія угоди не розповсюджуватиметься на Данію, Ірландію, Ісландію, Норвегію та Велику Британію.