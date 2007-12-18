”Чорного трансплантолога” відправлять в Молдову

Підозрюваний у "чорній трансплантології" громадянин Ізраїлю Міхаель ЗІС буде етапований до Молдови за рішенням Апеляційного суду Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Донецьку суд повністю задовольнив апеляцію прокуратури Ворошилівського району м. Донецька і скасував рішення Ворошилівського райсуду про задоволення клопотання громадянина Ізраїлю М.ЗІСА про звільнення його під підписку про невиїзд.

У постанові Апеляційного суду області наголошується, що постанова райсуду "є незаконною і необгрунтованою, вона підлягає скасуванню…".

"Колегія суддів вважає за необхідне ухвалити нове рішення у справі, в якому у задоволенні клопотання ЗІСА і адвоката КУРІННОГО про звільнення ЗІСА Міхаеля з-під варти відмовити. Апеляцію помічника прокурора Ворошилівського району міста Донецька задовольнити. Постанову Ворошилівського районного суду міста Донецька від 11 грудня 2007 року, якою ЗІС Міхаель був звільнений з-під варти, і йому був обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд з міста Донецька, скасувати", - йдеться в постанові Апеляційного суду.

У рішенні суду також наголошується, що 5 грудня 2007 року ухвалене рішення про задоволення запиту Генеральної прокуратури Республіки Молдова про видачу М.ЗІСА і санкціоноване етапування його територією України і передачу правоохоронним органам Молдови.

Суддя Апеляційного суду також повідомив, що "голові Держдепартаменту України з питань виконання покарань, прокурору Донецької області дана вказівка узгодити з компетентними органами Молдови місце і час передачі М.ЗІСА".

"Таким чином, розпочато процедуру екстрадиції ЗІСА", - зазначив суддя.

Коментуючи рішення суду, прокурор відділу обласної прокуратури Сергій ЛЄСНИК зазначив, що йому не зрозуміло, "з яких причин Ворошилівській суд виніс чергову постанову, яка не відповідає закону".

"Річ у тім, що, вивчивши всі матеріали справи…, Ворошилівській суд ухвалив рішення про взяття під варту ЗІСА до видачі його правоохоронним органам Молдови. Це рішення суду вже було оскаржене. І 12 листопада 2007 року Апеляційний суд вже виніс постанову. Він відмовив вже ЗІСУ в задоволенні його скарги. І тому не зрозуміло, з яких причин Ворошилівській суд, той же суддя, виніс чергову постанову, яка не відповідає закону", - констатував С.ЛЄСНИК.

Довідка УНІАН. Ізраїльська поліція, розслідуючи справу так званих "чорних трансплантологів", з`ясувала, що більшість операцій з пересадки донорських органів вони здійснювали нібито в Донецькому центрі трансплантації нирок під керівництвом доктора М.ЗІСА, який рішенням Міністерства охорони здоров`я Ізраїлю позбавлений ліцензії на проведення лікарської діяльності.

Водночас керівник Донецького центру трансплантації нирок Віктор ДЕНИСОВ 11 жовтня заявив, що М.ЗІС у Донецьку ніяких операцій не робив. Зокрема, В.ДЕНИСОВ підтвердив, що під час деяких операцій, які на законних підставах проводилися в центрі громадянам Ізраїлю, був присутній доктор Міхаель ЗІС. "У нас були пацієнти з Ізраїлю, ми виконували донорські трансплантації, і Міхаель ЗІС був як супроводжуюча особа, перекладач і нічого більше. Ніяких лікарських маніпуляцій він не робив", - заявив В.ДЕНИСОВ.

12 жовтня в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Донецьку співробітниками міліції було затримано одного з фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів – доктора М.ЗІСА.