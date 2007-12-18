Українці проти порушення територіальної цілісності країни

Переважна більшість громадян у всіх регіонах України не підтримують ті варіанти розвитку їх регіонів, що передбачають порушення територіальної цілісності країни.

Як повідомили УНІАН у Центрі політичних та економічних досліджень імені Олександра Разумкова, про це свідчать результати дослідження Центру на тему: “Формування спільної ідентичності громадян України: перспективи і виклики”, які представив директор політико-правових програм Центру Юрій ЯКИМЕНКО.

За його словами, 88,2% громадян не хотіли б, щоб їх область вийшла зі складу України і створила власну державу (на Півдні - 81,4%, на Сході - 84,9%, на Заході - 90,2%, у Центрі - 93,7%).

Так само, зауважив експерт, і в регіонах, і в Україні в цілому, більшість громадян налаштовані проти ідеї виходу своєї області зі складу України та приєднання її до іншої держави. Загалом в Україні таких громадян 85,0%, за регіонами: на Півдні - 75,1%, Сході - 77,9%, на Заході - 91,3%, в Центрі - 93,1%.

Також дані опитування свідчать, що в Україні непопулярна ідея автономії. Зокрема, не хотіли б, аби області, де вони живуть, набули статусу автономії, 58,2% жителів на Півдні країни, 63,0% - на Сході, 83,5% - на Заході, 87,3% - у Центрі. По Україні в цілому кількість противників автономії своїх областей становить 74,1%.

Значно більшу підтримку має ідея розширення прав і повноважень місцевого самоврядування в регіонах із збереженням їх нинішнього статусу. За таку перспективу розвитку власних регіонів виступають 54,1% жителів України (у Центрі – 46,7%, на Заході – 48,6%, на Півдні – 51,3%, на Сході – 65,7%).

Збереження нинішнього статусу своїх областей і тих прав та повноважень, які має в них місцеве самоврядування нині, схвалює більшість громадян лише на Заході (55,5%) і в Центрі (60,4%). Водночас на Півдні та Сході у більшості знаходяться ті, хто налаштований проти цього, – 45,5% і 55,2% відповідно. Загалом же в Україні відносна більшість - 45,4% - не хотіли б зміни статусу областей та розширення прав та повноважень місцевого самоврядування.

На думку Ю.ЯКИМЕНКА, ці дані вказують напрям реформування відносин між центром і регіонами, який громадяни України вважають найбільш доцільним. Вони також наочно спростовують спекуляції на тему „територіального розколу” України, які зустрічаються у деяких ЗМІ, заявах окремих політиків як в Україні, так і за її межами.