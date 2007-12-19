Прес-конференція народного депутата України, глави кримськотатарського Меджлісу Мустафи Джемильова на тему: «Крим – друга Чечня?»

19 грудня - 13-00 - В Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція народного депутата України, глави кримськотатарського Меджлісу Мустафи Джемильова на тему: «Крим – друга Чечня?» ( вул.Панаса Мирного, 17). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 8(066) 4456887.

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