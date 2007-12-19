19 грудня 15-30 - Круглий стіл в режимі відео-мосту Москва-Київ на тему: «Проблема голоду в Радянському Союзі в 1920-30 роки. Погляд істориків».Учасники у Києві: директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир Малинкович; доктор історичних наук, зав.відділом новітньої історії і політики Інституту історії НАНУ Георгій Касьянов. Учасники в Москві: академік РАН, директор Інституту загальної історії РАН Олександр Чубарьян; доктори історичних наук Олександр Шубін і Олександр Данілов (РІА “Новини”, вул. Станіславського, д.3, к.50). Телефон: 279-56-35. Вхід за редакційними посвідченнями.