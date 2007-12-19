20 грудня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Захистимо Стрийську гімназію” на якій обговорюватимуться питання чому стрийська влада за підтримки обласного відділу освіти вже більше року безкарно порушує конституційні права дітей та батьків, без погодження з стрийською громадою, прийнявши рішення про ліквідацію школи повного дня в складі гімназії ім.Митрополита Андрія Шептицького, яка протягом 15 років не мала проблем з набором дітей. Учасники: представник Міносвіти і науки України, НАУ проректор В’ячеслав Невінчаний, президент Асоціації «Відроджені гімназії України» Ярослав Турянський, представник Асоціації керівників шкіл України Олена Онаць, вчитель Оксана Чупко, голова Шкільної ради Олег Шмілик і випускники Стрийської гімназії ім.Митрополита Андрея Шептицького (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.