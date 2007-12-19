Конституційний суд додав українцям прав

Конституційний Суд ухвалив рішення, яким зобов’язав Верховний Суд України проводити перевірку касаційний скарг на рішення місцевих та апеляційних судів щодо постанов про відмову в порушенні кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення КС було оприлюднено на засіданні суду.

Рішення було прийняте у справі за конституційним зверненням громадянина Бориса КАСЬЯНЕНКА щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини 3 статті 129 Конституції України, ч. 2 ст. 383 Кримінально-процесуального кодексу України.

Суддею-доповідачем у справі був Михайло КОЛОС.

Громадянин Б.КАСЬЯНЕНКО звернувся до КС, обгрунтовуючи необхідність у офіційному тлумаченні вказаних норм тим, що Верховний Суд України по-різному застосовує їх при розгляді касаційних скарг на рішення місцевих та апеляційних судів у справах щодо оскарження постанов про відмову в порушенні кримінальної справи.

Неоднозначність застосування названих положень Б.КАСЬЯНЕНКО вбачає в тому, що суддя Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України 31 травня 2006 року ухвалив постанову, якою відмовив йому у витребуванні матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи, мотивуючи це тим, що судові рішення стосовно зазначених постанов не є предметом розгляду суду касаційної інстанції, оскільки положення ч. 4 ст. 236 КПК передбачає можливість оскарження таких постанов місцевого суду лише в апеляційному порядку.

Проте автору клопотання, за його словами, відомі випадки, коли Верховний Суд при розгляді аналогічних скарг відкривав касаційне провадження і розглядав справи по суті, про що свідчать додані до конституційного звернення ухвали Верховного Суду. Б.КАСЬЯНЕНКО вважає, що неоднозначно застосування Верховним судом вказаних норм призвело до обмеження його конституційного права на касаційне оскарження рішення суду.

Конституційний суд України, дослідивши матеріали справи, вирішив, що в аспекті конституційного звернення положення Конституції «забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом» у системному зв’язку з положеннями ч. 2 ст. 383 Кримінально-процесуального кодексу України необхідно розуміти як таке, що надає право перевіряти в касаційному порядку рішення місцевих та апеляційних судів щодо постанов про відмову в порушенні кримінальної справи за винятком випадків, встановлених законом.

Торік кількість розглянутих судами скарг на дії органів досудового слідства збільшилася на 16,1%; їх суди розглянули 11,6 тис, з яких задоволено 5,6 тис. або 47,8% від кількості розглянутих. У тому числі розглянуто 7,1 тис. скарг на постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, що на 10,5% більше; із них задоволено 3,4 тис., або 48,4% від кількості розглянутих. На постанови про порушення кримінальної справи розглянуто 3,1 тис. скарг, з яких задоволено 1,5 тис., або 49,4%.