Ющенко в цьому році помилував майже тисячу засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 грудня підписав Указ про помилування 100 засуджених.

Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на інформацію Служби з питань помилування.

Загалом Президент України у 2007 році помилував 962 засуджених. З них 618 засудженим основну міру покарання скорочено, 344 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.

Серед помилуваних 241 жінка та 721 чоловік, з яких 167 інвалідів та хворих, 81 багатодітних, 55 престарілих, 373 особи молодого віку, 7 ветеранів війни, 19 учасників ліквідації та постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС та інші.

В числі помилуваних 260 засуджених – з Донецької, 79 – з Львівської, 75 – з Житомирської, 61 – з Київської областей, 83 – з міста Києва та інші.

Президентом України направлено 223 листи-побажання засудженим, яких звільнено від подальшого відбування покарання, та дано 129 доручень главам обласних державних адміністрацій щодо своєчасного вирішення питань працевлаштування, побутового облаштування та соціальної адаптації цих осіб.

При вирішенні питання про помилування засудженого Президентом України, передусім, враховувались ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого, його поведінка і ставлення до праці до засудження та в установах виконання покарань, думка місцевих органів влади та громадськості про доцільність помилування тощо.