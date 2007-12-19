Міжнародна Амністія закликає до скасування смертної кари у всіх країнах

Міжнародна Амністія звертається до урядів усіх країн, де досі збереглася смертна кара, із закликом негайно встановити мораторій на виконання вироків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Міжнародної Амністії.

«Мораторій повинен дати можливість всім учасникам громадського сектору взяти участь у дебатах про необхідність відмовитися від такого жорстокого виду покарання та надасть час урядовим структурам провести аналіз існуючого законодавства стосовно смертної кари», - заявила голова представництва Amnesty International при штаб-квартирі ООН Івон ТЕРЛІНГЕН.

Вчора Генеральна Асамблея ООН підтримала заклик до встановлення всесвітнього мораторію на виконання смертних вироків, проголосувавши переважною більшістю голосів.

“Прийнята резолюція є свідченням того, що у світі розвивається тенденція до повної відмови від смертної кари як виду покарання. Вона чітко показує зміну ставлення різних країн світу до використання смертної кари з моменту останнього обговорення цього питання на Генеральній Асамблеї ООН у 1999 році”, - заявляють у Міжнародній Амністії.

На пленарному засіданні 18 грудня Генеральна Асамблея ООН проголосувала за текст резолюції, прийнятої Третім Комітетом Асамблеї 15 листопада. З ініціативою створення резолюції виступили Албанія, Ангола, Бразилія, Хорватія, Габон, Мексика, Нова Зеландія, Філіппіни, Португалія (від імені ЄС) та Тімор Лесте.

Останнім часом було дві спроби розглянути питання смертної кари під час засідання Генеральної Асамблеї ООН у 1994 та 1999 роках, обидві невдалі. З того часу значно збільшилася кількість країн, які не застосовують смертну кару.

На сьогоднішній день від смертної кари відмовилися 133 країни світу ― на практиці чи у своїх законах. Лише 25 країн продовжували виконувати смертні вироки у 2006 році. 91 відсоток від усіх відомих виконаних у 2006 році смертних вироків ― відбулися у Китаї, Ірані, Іраку, Пакистані, Судані та США.