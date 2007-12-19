Російського журналіста-дисидента випустили із психлікарні

Після 10 місяців утримання у психіатричній лікарні в місті Рибінск (північна Росія) журналіста-дисидента Андрія Новикова випустили.

Як повідомляє ІМІ, репортер, що писав для інформаційного он-лайн агенства Чечне-прес, був арештований в листопаді 2006 року, 14 лютого його перевели до психіатричної лікарні.

Новикова звинувачували в тому, що він порушив статтю 280 Кримінального кодексу РФ, «публічно закликаючи до конституційних змін шляхом використання сили». Рішенням суду його звільнили з лікарні, але упродовж півроку двічі на місяць Новиков повинен стати перед комісією психіатрів для обстеження.