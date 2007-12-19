Журналісти протестують проти нагородження судді Приндюк

Міжнародні журналістські організації протестують проти нагородження Марії ПРИНДЮК званням "Заслужений юрист України".

Про це йдеться у відкритому листі журналістських організацій до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

“Ця нагорода є сигналом підтримки Вашою адміністрацією посадовців, які свідомо або через власну злочинну недбалість дозволили організаторам вбивства Гонгаздзе залишитись безкарними. Ваша адміністрація дозволяє безкарність організаторів злочину”, - говориться у зверненні до Президента.

Журналісти просять В. ЮЩЕНКА відкликати звання, надане судді М. ПРИНДЮК, і притягнути до відповідальності всіх, хто перешкоджав успішному розслідуванню справи Гонгадзе.

Серед підписантів - генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ейдан ВАЙТ, генеральний секретар Національної спілки журналістів Великобританії та Північної Ірландії Джеремі ДІР, вдова вбитого журналіста Мирослава ГОНГАДЗЕ, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР, президент Незалежної медіа-профспілки України Сергій ГУЗЬ.

Нагадаємо, 14 грудня Президент Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання «Заслужений юрист України» судді Київського апеляційного суду Марії ПРИНДЮК.

У квітні 2004 року суддя Марія ПРИНДЮК ухвалила рішення закрити кримінальну справу проти генерала Олексія ПУКАЧА за фактом знищення документів, що мали відношення до розслідування справи Гонгадзе і в такий спосіб збільшила шанси Пукача уникнути відповідальності.

Олексія ПУКАЧА вважають одним з головних свідків та організаторів у справі Гонгадзе, однак після того, як Пукача випустили зі слідчого ізолятора, він переховується. Жодна операція щодо його затримання українськими правоохоронцями так і не мала успіху.

Раніше Віктор ЮЩЕНКО також нагородив орденом Ярослава Мудрого і колишнього генерального прокурора України Михайла ПОТЕБЕНЬКА, який, за оцінкою низки міжнародних і українських журналістських організацій, всіляко сприяв затягуванню реального розслідування справи вбивства журналіста.