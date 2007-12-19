Обрано трьох кандидатів на посаду судді Євросуду з прав людини від України

Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це cьогодні на брифінгу повідомив міністр юстиції, голова конкурсної комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України Микола ОНІЩУК.

За його словами, вчора, 18 грудня, відбулось засідання конкурсної комісії, на якому із 9 претендентів, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, шляхом голосування було підтримано три кандидатури: професора кафедри публічного права юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету Станіслава ШЕВЧУКА (13 голосів), юриста Європейського суду з прав людини Ганну ЮДКІВСЬКУ (10 голосів) та заступника міністра внутрішніх справ Василя МАРМАЗОВА (8 голосів).

За словами М.ОНІЩУКА, вже завтра результати національного конкурсу будуть направлені на розгляд Ради Європи, яка 20 грудня на своєму пленарному засіданні обере одного з трьох претендентів.

У свою чергу член комісії, президент Української закордонної юридичної колегії Данило КУРДЕЛЬЧУК поінформував, що рішення про проведення повторного конкурсу було прийнято на основі указу Президента від 14 вересня через те, що один з претендентів В.МАРМАЗОВ зняв свою кандидатуру перед розглядом в Європейському суді за сімейними обставинами, а відповідно до регламенту Європейського суду, кожна країна має представляти три кандидатури.

Як повідомлялося, попереднього разу Україна надала кандидатури В.МАРМАЗОВА, Г.ЮДКІВСЬКОЇ та Сергія ГОЛОВАТОГО.