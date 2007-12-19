Хакерська атака на сайти правозахисників - напад на свободу слова

Співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ розглядає напад хакерів на сайти правозахисних організацій та сайт “Майдан” як атаку на свободу слова та доступ до інформації.

Про це він сказав на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Це фактично атака на свободу слова та доступ до інформації”, - сказав він.

Є.ЗАХАРОВ повідомив, що перша DDOS-атака на сервер, на якому розташовані сайти “Майдан”, Харківської правозахисної групи та Української Гельсінської спілки з прав людини почалась напередодні Міжнародного дня прав людини 9 грудня. Атака здійснювалася мережею заражених комп’ютерів, які керувалися з єдиного центру. За словами Є.ЗАХАРОВА, кількість таких комп’ютерів, зафіксована системними адміністраторами “Майдану”, становила понад 10 тис., з них понад 7 тис. з Росії, Індії та Китаю. Правозахисник зазначив, що мета таких нападів полягає у створенні величезного потоку запитів, з якими сервер не може впоратися і в результаті сайт не завантажується.

Він повідомив, що 14 грудня відбулась атака нового типу: спочатку були атаковані DNS-сервери, які підтримували мережеві імена “Майдану” та інших сайтів на цьому сервері, а невдовзі і сам сайт “Майдан”. У зв’язку з неможливістю протистояти цій атаці наявними засобами, було ухвалено рішення зупинити сервер, блокувати до нього доступ.

На сьогодні сайти правозахисних організацій функціонують нормально, а сайт “Майдан” ще не працює.

“Зараз ми терміново шукаємо кошти на забезпечення надійного і безперебійного функціонування сайту. Ми забезпечимо надійний захист і після цього відкриємось, сподіваюся, що це відбудеться до кінця року”, - сказав він.

Є.ЗАХАРОВ також висловив обурення, що про цю хакерську атаку не було повідомлено у ЗМІ. “Така байдужість колег мені, чесно кажучи, дивна”, - додав він.