Джемілєв хоче, щоб звільнили головного міліціонера Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМИЛЄВ сподівається на звільнення керівника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА після призначення нового міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

М.ДЖЕМІЛЄВ сказав, що вчора у нього відбулася розмова з новим міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, під час якого, зокрема, вони говорили і про зіткнення, які були між кримськими татарами і міліцією Криму.

«Мабуть, буде рішення про усунення начальника Главку Криму», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Голова Меджлісу також сподівається, що після звільнення керівника Головного управління МВС Криму А.МОГИЛЬОВА його також буде притягнуто до кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень.

М.ДЖЕМІЛЄВ нагадав, що саме А.МОГИЛЬОВ керував операцією, коли одна тисяча співробітників спецпідрозділу «Беркут» напала на беззбройних кримських татар на горі Ай-Петрі.

«Це не вкладається в рамки жодних законів», - відзначив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільної забудови бізнесменів - кримських татар. Влада Криму стверджує, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Кримські татари говорять, що рішення суду було лише на одну ділянку, при цьому було знесено «7-8 об`єктів». Порядок у ході знесення забудови, що його проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців. Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір. Незначні травми одержали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 осіб). 28 кримських татар були затримані за опір міліції. 4 людини опинились у лікарні. У одного кримського татарина було кульове поранення в живіт. Кримські татари вимагають звільнити з посади начальника міліції Криму Анатолія МОГИЛЬОВА у зв`язку з побиттям кримських татар» на плато Ай-Петрі. Проте А.МОГИЛЬОВ не бачить підстав для відставки, оскільки, за його словами, міліція діяла в рамках закону.