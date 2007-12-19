ООН стурбована прославлянням нацизму

Генеральна асамблея висловила глибоку стурбованість із приводу прославляння нацистського руху й закликала ввести мораторій на смертну кару,

Як повідомили УНІАН у Центрі новин, вчора прийнято резолюцію Генеральної Асамблеї, яка закликає до ліквідації расизму й расової дискримінації. За ініціативою Росії до її тексту було включено висловлення стурбованості з приводу «прославляння нацистського руху» й спроб «осквернення й руйнування пам`ятників, споруджених у пам`ять про тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни».

Автори резолюції із стурбованістю відзначають зростання числа інцидентів расистського характеру «в деяких країнах» і активізацію «бритоголових», на яких лягає відповідальність за багато з цих інцидентів. Проти цієї резолюції було подано два голоси: США й Маршаллових островів.

В інтерв`ю Радіо ООН заступник Постійного представника Росії Ілля РОГАЧОВ висловив здивування позицією американської делегації: «Американці пояснюють це дуже просто, й на наш погляд, зовсім необгрунтовано, турботою про захист свободи слова. Тобто те, проти чого ми протестуємо - марші неонацистів, марші ветеранів SS, знесення пам`ятників тощо - із їхньої точки зору, протести проти цього є порушенням свободи слова».

Також Генеральна Асамблея вчора схвалила резолюцію, що закликає всіх членів ООН запровадити мораторій на застосування смертної кари. Її підтримали 104 держави. 54 країни висловилися проти мораторію й 29 держав утрималися.

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН назвав резолюцію «сміливим кроком», який одержав підтримку держав із різних регіонів світу.