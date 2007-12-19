Кримським татарам виділять 600 га землі

У Криму немає проблеми з виділенням землі для розселення кримських татар, які повернулися з депортації.

Про це заявив голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО на засіданні Міжвідомчої комісії з розгляду питань і пропозицій, пов`язаних з поверненням і облаштуванням кримських татар, повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму.

За даними кримського спікера, в Криму для репатріантів вже виділено більш як 40 тисяч гектарів землі, на яких створено більш як 300 селищ компактного проживання. Там живуть близько 200 тисяч кримських татар.

«Існуюча в автономії напруженість, за словами голови парламенту, створюється за рахунок внутрішньої міграції репатріантів, бажання більшості тих, хто повернувся, оселитися на землях ПБК і в Сімферополі або його околицях, а також прагненням одержати земельні ділянки для комерційного використання, ведення курортного бізнесу», - повідомляє прес-служба Радміну.

А.ГРИЦЕНКО також заявив, що після рішення сесії Верховної Ради про включення в межі населених пунктів додатково 1250 гектарів землі і відведення її під житлове будівництво, «ціна питання» збереження спокою в Криму залишається у виділенні лише 500-600 гектарів землі. Ці 500-600 га буде виділено під забудову в інших регіонах Криму, але за умови, що будуть звільнені самовільно зайняті масиви землі, наголошує А.ГРИЦЕНКО.

Таким чином, проблема землі для репатріантів буде знята з порядку денного, оскільки вона, за словами спікера, «не повинна мати хронічного характеру і не може тримати у напрузі весь півострів тривалий час».

Для вирішення проблеми також необхідна конкретна робота всіх органів влади і республіканських структур для вирішення правових і процедурних питань з виділення та інженерного облаштування земельних ділянок під будівництво житла.

А.ГРИЦЕНКО дав ряд доручень керівникам республіканських органів влади і підрозділів, які спрямовані на поліпшення роботи з розгляду питань, пов`язаних з поверненням і облаштуванням кримських татар.

Довідка УНІАН. Зараз у Криму проживає близько 260-270 тис. кримських татар. Загалом населення кримської автономії становить більш як 1,9 млн. людей.