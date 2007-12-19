Тимошенко просять звільнити головних тюремників України

Вінницька правозахисна група закликає новий уряд невідкладно звільнити з роботи найвище керівництво української пенітенціарної системи.

Про це йдеться у заяві правозахисників, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

“Внаслідок недолугої кадрової політики, відсутності ефективного цивільного контролю, ігнорування європейських стандартів та рекомендацій щодо організації пенітенціарної служби, за відсутності ефективного втручання органів прокуратури Державний департамент України з питань виконання покарань (ДДВП) і контрольована ним система українських тюрем, СІЗО та колоній становлять одну із найбільших загроз щодо порушень прав людини”, - говориться в заяві вінницьких правозахисників.

Вони нагадують, що, відповідно до зобов’язань, взятих Україною у 1995 році при вступі до Ради Європи, Україна має передати кримінально-виконавчу систему у підпорядкування Міністерству юстиції, проте будь-які намагання виконати ці зобов‘язання і демілітаризувати пенітенціарну систему щоразу наражалися на супротив самого ДДВП.

“Призначення Президентом Ющенком цивільної особи Василя КОЩИНЦЯ на посаду Голови ДДВП не призвело до жодних позитивних змін – в українських тюрмах продовжують бити, знущатися, принижувати, експлуатувати засуджених, створюють умови для поширення туберкульозу і ВІЛ-інфекції. Ця ситуація призводить до регулярних випадків самокаліцтв та високого рівня самогубств серед засуджених, не сприяє здійсненню мети кримінального покарання у вигляді позбавлення волі, є постійним джерелом критики України з боку міжнародних правозахисних організацій та Уповноваженого ВР з прав людини”, - йдеться у заяві.

З огляду на це правозахисники вимагають звільнити з посад керівників Державного департаменту виконання покарань; протягом трьох місяців завершити процес підпорядкування департаменту Міністерству юстиції; провести комплексний аналіз нормативно-правових документів та інших нормативних актів департаменту на відповідність міжнародним стандартам; запровадити ефективні механізми цивільного контролю за застосуванням сили щодо засуджених і впроваджувати моніторинги умов тримання ув’язнених та підготовку річних звітів щодо ситуації в системі силами неурядових організацій.