Віднесені долею

Зараз кожна 35-а людина на Землі проживає за межами тієї країни, в якій народилася. Багато з цих людей – трудові мігранти або їх родичі. Міграція може мати різні причини: втеча від убогості, нерівності і конфліктів, бажання знайти вигіднішу роботу або поліпшити освітні можливості і навіть прагнення жити в більш екологічно чистій місцевості або сприятливішому кліматі. Часто люди мігрують з кількох причин відразу, деколи - знаходячись в скрутних обставинах. Трудові мігранти можуть зіткнутися з різними порушеннями своїх прав як під час переїзду, так і після прибуття в країну призначення. Ситуація може посилюватися ще і тим, що вони не є громадянами країни, в яку приїздять. Багато мігрантів живуть в умовах щоденної загрози незаконного арешту з подальшим утриманням в поганих умовах. Крім того, їм можуть не виплатити зароблені гроші, а документи можуть просто відібрати.

У деяких державах як міра протидії нелегальній міграції практикується затримання на тривалий або невизначений термін; при цьому нерідко порушуються права людини. У Малайзії осіб, підозрюваних в нелегальній міграції, регулярно переслідують і утримують в умовах тісноти і антисанітарії. Декого з них співробітники міграційних служб і місць утримання під вартою піддають фізичним і словесним образам.

За наявними відомостями, до громадянина Пакистану Саджаду Хусейну Вані, що навчається в Малайзії, впродовж п`яти тижнів застосовували тортури під час його утримання в ізоляторі Сепанга (поблизу Куала-Лумпура). Його затримали через те, що у нього не було дозволу на перебування в країні. Насправді ж у Саджада Вані була діюча студентська віза, а його затримання відбулося після того, як його колишня подруга звернулася до властей з проханням заарештувати Вані. Його били, припікали сигаретами деякі частини тіла, включаючи геніталії. Студент знаходився під вартою без пред`явлення звинувачення до тих пір, поки 9 листопада він нарешті не з`явився перед судом. В ході слухання суддя визнав його затримання незаконним і виніс ухвалу про негайне звільнення Саджада Вані.

У Малайзії тяжкість життя трудових мігрантів посилюється регулярними рейдами задля арешту передбачуваних нелегальних мігрантів. Ці рейди проводить цивільна озброєна структура РЕЛА (Народний добровольчий корпус). РЕЛА була створена урядом для «сприяння в дотриманні безпеки в країні і добробуту її громадян». Члени цієї організації не отримують ніякої підготовки, не проходять перевірки по лінії безпеки при призначенні на посаду і в своїй діяльності не підзвітні ніяким наглядовим органам.

Проте, РЕЛА наділена широкими повноваженнями. Співробітники цієї структури мають право зупиняти, допитувати і затримувати будь-якого, хто імовірно є терористом, небажаною особою або «нелегальним мігрантом». Є повідомлення про те, що під час рейдів співробітники РЕЛА б`ють мігрантів і знищують їх особисті речі, зокрема документи, що засвідчують особу. Часто при арештах члени Народного добровольчого корпусу взагалі не перевіряють у підозрюваних документи.

У Південній Кореї близько 230 тисяч нелегальних трудових мігрантів живуть в постійному страху перед арештом, взяттям під варту і примусовим поверненням на батьківщину. В той же час, роботодавці практикують вилучення у легальних трудових мігрантів посвідчення особи, без яких цих людей можуть затримувати представники органів влади. Зараз в імміграційне законодавство готуються поправки, що дозволяють правоохоронним органам проводити обшуки в будинках трудових мігрантів і особисті огляди, а також заарештовувати їх без відповідного ордера. Крім того, відбуваються затримання трудових мігрантів, що намагаються поліпшити свої умови праці.

27 листопада троє високопоставлених функціонерів профспілки трудових мігрантів (ПТМ) були затримані, а 13 грудня їх видворили з країни без дотримання належних процесуальних норм. ПТМ бере участь в кампанії проти зміни законодавства. Як офіційна причина арешту Каджімана Хапунга, Раджу Кумара Гурунга і Абула Башера М. Моніруззамана була вказана відсутність у них документів на перебування в Південній Кореї, проте Amnesty International вважає, що їх містили під вартую як в`язнів совісті за реалізацію ними своїх трудових прав.

Право на приналежність до законно діючої профспілки охороняється конституцією Південної Кореї. У лютому 2007 року Високий суд Сеула своєю ухвалою підтвердив право всіх трудових мігрантів, включаючи нелегальних, вступати в профспілок, що законно діють. Проте, за наявними даними, Міністерство праці намагається оскаржити це рішення.

З масовими затриманнями трудових мігрантів пов`язана загроза видворення їх за межі країни, особливо за відсутності у них права на опротестовування рішення про затримання або видворення. Наприклад, працівники імміграційної служби регулярно проводять перевірки особи відносно громадян Гаїті, що проживають і працюють в Домініканській Республіці. У ряді випадків ці перевірки закінчуються взяттям мігрантів під варту, де вони можуть зіткнутися з жорстоким поводженням. Іноді відбуваються масові видворення мігрантів без дотримання належних процесуальних норм.

Деколи співробітники імміграційної служби Домініканської Республіки відмовляються визнавати дійсними документи, які насправді є такими. Ця проблема набула настільки широкого розмаху, що торкнулася тисяч домініканських дітей гаїтянського походження, з якими поводяться як з нелегальними мігрантами, не дивлячись на їх домініканське громадянство.

Восьмирічна Матільда [ім`я вигадане] була в числі шістьох дітей, затриманих 4 січня 2006 року представниками імміграційної служби на вулицях столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго. Співробітник імміграційного відомства побив її до такої міри, що з рота у неї пішла кров. Матільду відправили до ізолятора Вакасьональ-де-Хаїна за межами Санто-Домінго, де представники імміграційної служби ображали і залякували дівчинку. Матільду звільнили наступного дня, коли активіст-правозахисник приніс в міграційну службу докази її домініканського громадянства.

Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудових мігрантів і членів їх сімей (Конвенція про трудових мігрантів) спрямована на реалізацію і захист прав трудових мігрантів. Будучи одним з основних договорів з прав людини, вона має на меті забезпечити безпосереднє визнання прав усіх трудових мігрантів і членів їх сімей. Серед багатьох прав, що знаходяться під захистом Конвенції, трудові мігранти і члени їх сімей мають право на свободу та особисту недоторканність, а також на захист від необґрунтованого арешту або утримання під вартою.

З нагоди Міжнародного дня мігранта Amnesty International закликає держави, що не ратифікували вказану Конвенцію, зробити це. Зокрема, цей заклик адресований урядам Малайзії, Південної Кореї і Домініканської Республіки. Крім того, Amnesty International пропонує країнам, що ратифікували Конвенцію, застосовувати її положення на практиці і включити їх в національне законодавство.

Міжнародна Амністія