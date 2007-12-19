Мін`юст реформуватиме суди і боротиметься з корупцією активніше

Міністерство юстиції тісніше співпрацюватиме з Президентом в сфері подолання корупції, а також проведенні судової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав новобраний міністр юстиції Микола ОНІЩУК на брифінгу для преси.

Він повідомив, що вже сьогодні був на робочому місці і провів нараду зі своїми заступниками.

Міністр запропонував їм подати аналітичні довідки про роботу в поточному році і їх бачення програмних завдань на 2008 рік. За результатами цієї роботи ухвалюватиметься рішення щодо їх готовності до виконання завдань, які стоять перед міністерством.

Водночас, М.ОНІЩУК пообіцяв, що кадрової революції і міністерстві не буде, і буде забезпечена європейська модель спадковості влади.

Він розповів, що вже сьогодні зустрічався з попереднім міністром Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ і в багатьох питаннях їхні погляди щодо подальшої діяльності міністерства збігаються.

М.ОНІЩУК підкреслив, що, на його думку, Міністерство юстиції має значно збільшити свою роль у виробленні і реалізації державної правової політики.

Він пообіцяв тісну співпрацю з Президентом як з гарантом захисту конституційних прав людей.

Зокрема, це стосуватиметься сфери боротьби з корупцією; стосовно проведення реформи кримінальної юстиції і ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу.

Також міністерство планує активніше співпрацювати з Президентом в сфері судової реформи, включаючи необхідність внесення змін до Конституції.

Також важливим напрямком в діяльності міністерства М.ОНІЩУК назвав вдосконалення системи виконання судових рішень. І можливе запровадження альтернативної приватної служби виконання судових рішень.

М.ОНІЩУК зауважив, що сьогодні 95% звернень людей до Європейського суду з прав людини стосуються саме неналежного виконання рішень судів.

Тому він проводитиме активну роботу щодо збільшення впливу Міністерства юстиції на департамент виконання судових рішень.

Він зазначив, що міністерство продовжуватиме роботу щодо реєстру виконавчих проваджень та багатьох інших проектів, започаткованих попереднім міністром.