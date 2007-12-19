Президент створив нацраду по допомозі дітям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив Національну раду з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину».

Текст відповідного указу глави держави від 19 грудня розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з документом, Нацраду з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину» утворено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України з метою подальшого розвитку благодійної діяльності, зокрема щодо сприяння соціальному захисту дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримці багатодітних сімей, інших категорій соціально незахищених верств населення, та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.

Головою Національної ради з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину» Президент призначив Віталіну ЮЩЕНКО та доручив їй у місячний строк надати пропозиції щодо персонального складу Національної ради.

Крім того, глава держави доручив Національній раді опрацювати питання щодо створення в установленому порядку благодійного фонду «Зігрій любов`ю дитину».