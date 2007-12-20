Частину будинків кримських татар відключать від електрики й води

Підприємства "Крименерго" і "Кримводоканал" повинні усунути самовільні підключення будинків кримських татар до мереж електропостачання і водопостачання на території Судакського регіону. Таке рішення було ухвалене 18 грудня в Раді міністрів Криму на засіданні "Комісії з вироблення і координації заходів щодо врегулювання ситуації, що склалася, у зв`язку з самовільними захопленнями земельних ділянок на території Автономної Республіки Крим".

Як повідомили кореспондента ІА REGNUM у прес-службі уряду автономії, учасники наради обговорили, зокрема, і хід виконання намічених заходів щодо врегулювання ситуації, що склалася у зв`язку з самозахопленнями земельних ділянок на території Сімферопольського району, а також хід перевірки за Реєстром списків осіб, що самовільно зайняли земельні ділянки в цьому районі.

Республіканському комітету із земельних ресурсів АРК, Сімферопольської райдержадміністрації, Республіканському комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян доручено взяти під контроль розробку і затвердження проектів з встановлення (зміни) меж населених пунктів Сімферопольського району.