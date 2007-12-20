У Паризькому аеропорту заарештовані українські журналісти

Вчора французька поліція заарештувала співробітників 5-го телеканала: ведучого Єгора Соболєва та редактора Владислава Синяговського в аеропорту Шарль де Голль. Журналісти поверталися з Куби в Україну і, очікуючи рейсу до Києва, провели в зазначеному аеропорту майже добу.

“Правила Шенгену забороняють залишати аеропорт без шенгенської візи, тож не можна знайти готель. Ми з Владом втомилися очікувати і намалювали на рюкзаках плакат на захист прав транзитних пасажирів, після чого до нас підійшла поліція з вимогою зняти плакат. Ми спитали, яку норму ми порушили, після чого поліцейський відповів: “Я покажу вам норму...”, і тепер ми у відділку”, - повідомив Єгор Соболєв, зателефонувавши до Київської незалежної медіа-профспілки.

За словами Соболєва, спілкування з французькими поліцейськими утруднюється, оскільки поліцейські не знають англійської мови.

Медіа-профспілка закликає Міністерство закордоних справ України та посольство України у Франції втрутитися в ситуацію і допомогти звільненню українських журналістів.