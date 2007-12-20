Французька поліція звільнила журналістів 5-го каналу

Звільнено журналістів «5-го каналу», яких учора затримали французькі поліцейські у паризькому аеропорту «Шарль де Голль».

Вчора поліція заарештувала в аеропорту ведучого телеканалу Єгора СОБОЛЄВА та редактора Владислава СИНЯГОВСЬКОГО. Журналісти поверталися з Куби в Україну і, очікуючи рейсу до Києва, провели у цьому паризькому аеропорту майже добу.

“Правила Шенгену забороняють залишати аеропорт без Шенгенської візи, тож не можна знайти готель. Ми з Владом втомилися очікувати і намалювали на рюкзаках плакат на захист прав транзитних пасажирів, після чого до нас підійшла поліція з вимогою зняти плакат. Ми спитали, яку норму ми порушили, після чого поліцейський відповів: “Я покажу вам норму...”, і тепер ми у відділку”, - повідомив Є.СОБОЛЄВ, зателефонувавши до Київської незалежної медіа-профспілки.

За словами Є.СОБОЛЄВА, спілкування з французькими поліцейськими утруднювалось, оскільки поліцейські не знають англійської мови.

Медіа-профспілка закликала Міністерство закордоних справ України та Посольство України у Франції втрутитися в ситуацію і допомогти звільненню українських журналістів.

Є.СОБОЛЄВ та В.СИНЯГОВСЬКИЙ повертаються на Батьківщину, повідомляє “5 канал”.