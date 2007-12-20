Добкін виступає проти змін у структурі харківської міліції

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН проти реформування в системі Міністерства внутрішніх справ, зокрема, в частині, яка торкається змін у структурі харківської міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, свою думку про те, що Харків не є тим місцем, де доцільно проводити складні експерименти, М.ДОБКІН висловив, виступаючи на урочистих зборах з нагоди професійного свята Дня працівників міліції та 16-ї річниці утворення міліції в Україні.

На думку М.ДОБКІНА, відновлення роботи управління міської міліції (було ліквідоване в рамках реформування української міліції наказом міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА влітку 2006 р. і відновлено при міністрові Василю ЦУШКУ - УНІАН) підтвердило правоту тих, хто виступав за збереження цієї структури в Харкові.

«Майже рік міська влада, відстоюючи інтереси харків`ян, боролася за відновлення міського управління міліції, і ми змогли за дуже короткий термін не тільки відродити управління, але й сформувати висококваліфікований колектив», - сказав М.ДОБКІН.

«За цей короткий проміжок часу, близько трьох місяців, - зазначив мер, звертаючись до колективу міської міліції, - вами зроблено дуже багато в плані наведення ладу в місті. Останні соціологічні дослідження свідчать про зростання рівня довіри харків`ян до міської міліції».

«Саме життя довело, що міське управління необхідне нам. Харків - не місце для проведення складних експериментів», - сказав М.ДОБКІН.