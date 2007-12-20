Україні потрібен інститут Омбудсмена з питань дітей

Директор Державного інституту розвитку сім’ї та молоді Лідія СМОЛА вважає, що в Україні необхідно запровадити інститут Омбудсмена з питань дітей.

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Запровадження інституту Омбудсмена було б дуже позитивним, оскільки попри величезні зрушення в Україні залишається епідемія сирітства”, - сказала Л.СМОЛА.

При цьому вона наголосила, що ця посада повинна бути не політичною і людина, яка її обійматиме, повинна займатись виключно захистом прав дітей.

За її словами, 1,1% (понад 103 тисячі) дітей в Україні – це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. При цьому вона додала, що з цієї кількості лише у 10% дітей реально немає батьків, решта були позбавлені батьківських прав.

“Це говорить про те, що суспільство хворе, і діти потребують опіки і нагляду за їхніми правами”, – вважає Л.СМОЛА.

Також вона зауважила, що в Україні проживає понад 168 тис. дітей з особливими потребами, з яких майже 6% народилися здоровими, але внаслідок батьківської недбалості стали інвалідами.

Крім того, Л.СМОЛА додала, що, за статистикою, у цивілізованих країнах світу ВІЛ-інфекція передається від хворої матері дитині лише в одному випадку зі 100, а в Україні - у 7-ми випадках зі 100. Водночас, Л.СМОЛА наголосила, що дуже багато дітей в Україні усиновлюються, і тільки за перший квартал цього року українськими сім’ями було усиновлено понад 1 тис. 700 дітей і створено 275 дитячих будинків сімейного типу, де проживають близько 2 тис. дітей.

“З 2005 року в Україні величезні позитиви у цій галузі, і ми вважаємо, що цю проблему можна подолати”, - впевнена вона.