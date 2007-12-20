Волинський театр показав у Польщі виставу про Голодомор

Актори Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка показали виставу про Голодомор 1932-1933 років в Україні у польському місті Ольштин.

Як повідомив кореспондент УНІАН, вистава "Прости і помилуй..." поставлена за п`єсою лучанина Миколи КУЗЬО.

"Цю виставу не можна дивитися без сліз, як не можна забути цю жахливу трагедію українського селянства. Сьогодні ви зачепили глибинні струни нашої національної душі і хай бринять вони пам`яттю за померлих. Спасибі вам за виставу. Спасибі за пам`ять. Цього забувати не можна", – сказав маршалок воєводського сеймику, етнічний українець Мирон СИЧ.

Після вистави священики місцевої Української православної церкви Київського патріархату відслужили панахиду за померлими у роки Голодомору українцями.

Протягом наступного року виставу "Прости і помилуй..." планують показати в усіх містах і селах Волині. Цю мистецько-просвітницьку акцію підтримує обласна влада.