На Харківщині замордували солдата строкової служби

19 грудня на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, що дислокується у Лозовій Харківської області, внаслідок нестатутних взаємовідносин від отриманої травми помер солдат строкової служби Юрій Сташенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, військовою прокуратурою Харківського гарнізону ведеться слідство.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО для з’ясування причин та обставин загибелі військовослужбовця віддав розпорядження командувачу Сухопутних військ провести службове розслідування трагічного інциденту. На місці події також працює зональний підрозділ Військової служби правопорядку в Збройних Силах України.

На період розслідування від виконання службових обов’язків відсторонені командир військової частини, його заступник з гуманітарних питань та начальник штабу.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого солдата.