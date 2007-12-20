Батьки засуджених пікетували Департамент з виконання покарань

Сьогодні під стінами Державного департаменту з питань виконання покарань зібралося біля 20 осіб, переважна більшість яких – це батьки засуджених, що утримуються в Ізяслівській виправній колонії № 58.

Як повідомляє Майдан, вони прийшли, щоб захистити своїх дітей. На плакатах гасла: «Засуджені – теж люди!» і «Гестапівця Хом`якова – геть!».

Мітингувальники передали керівництву департаменту скарги на безчинства ізяслівської адміністрації і вимогу про зняття з посади начальника цієї установи Хом`якова.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня засуджені, що утримуються у 58-й колонії, оголосили безстрокове голодування на знак протесту проти жахливих умов утримання, проти свавілля адміністрації колонії і жорстокого поводження. Засуджені заявили, що акція голодування є мирним, ненасильницьким протестом проти дій адміністрації і не потребує присутності спецпідрозділу на території колонії.

Як повідомляє Майдан, на сьогоднішній день голодують вже біля 200 засуджених.

Ніхто з представників департаменту до пікетувальників не вийшов.