21 грудня - 10-00 - Розпочнеться всеукраїнська конференція “Реформування державної та комунальної друкованої преси”. Організатори: Інститут масової інформації, Координатор проектів ОБСЄ в Україні за підтримки Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України. В ході конференції планується обговорити шляхи роздержавлення комунальних та державних ЗМІ, проект закону «Про реформування державних та комунальних ЗМІ в Україні», а також виробити пропозиції щодо внесення змін до цього документу (готель «Київ»). Телефон: 8 066 35 119 35.