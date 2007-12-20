21 грудня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Українська громадськість за візову лібералізацію для всіх громадян України”. Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький; директор Фонду Open Ukraine Орися Луцевич; виконавчий директор Центру Миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко. Керівники провідних громадських організацій України звертають увагу країн-членів ЄС, інституцій ЄС, Уряду України та ВРУ до проблем візової політики. За два тижні понад 1000 громадських діячів та лідерів громадських організацій України та ЄС підписались під зверненням, закликаючи український парламент ратифікувати Угоду про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС, усунути візові розмежування у Європі, а також лібералізувати візову політику ЄС щодо України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 235-5298, 234-5380 або e-mail: ls@openukraine.org.