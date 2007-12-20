21 грудня - 17-00- Відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Національного конкурсу на кращі журналістські розслідування серед національних та регіональних ЗМІ. Конкурс проведено в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», що виконується Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС). Адміністратор конкурсу - Український освітній центр реформ (вул. Володимирська, 55, Великий зал НАНУ). Телефон: 490-69-88.