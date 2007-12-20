«Асоціація захисту прав громадян України» пікетуватиме МВС України з вимогою звільнити з посади начальника Броварського районного відділу міліції

25 грудня о 11.00 ГО «Асоціація захисту прав громадян України» пікетуватиме МВС України (м. Київ, вул. Богомольця, 10) з вимогою звільнити з посади начальника Броварського районного відділу міліції.

Пікетування проводиться з метою привернути увагу до кримінальної справи по вбивству Фесюка Романа, якій загинув в результаті навмисного наїзду автомобіля, який здійснив з хуліганських мотивів житель Броварів. На сьогоднішній день кримінальна справа знаходиться на дорозслідуванні в Броварському районному відділі міліції. Розслідування справи проводиться субєктивно, слідчі ігнорують факти та свідків, які вказують на те що наїзд був здійснений навмисне та фабрикують докази, щоб допомогти вбивці уникнути покарання. Учасники акції також будуть вимагати від новопризначеного міністра зняти з посади керівника Броварського райвідділу та провести службове розслідування відносно всіх, хто причетний до фабрикування кримінальної справи по вбивству Фесюка Романа.

24 грудня 2007 року

Контактний телефон: 8(068)3621290 -

Голова ГО «Асоціація захисту прав громадян України» - Володимир Лесик