Вітчизняні суди працюють непрозоро

Прозорість роботи судів в Україні часто є недостатньою.

Такими є результати громадського моніторингу «Україна: верховенство права», здійснюваного за сприяння Агентства США міжнародного розвитку (USAID), який був представлений у Харкові, передає Німецька хвиля.

Дані дослідження свідчать про те, що судді нерідко обмежують доступ до інформації, яка за законом відкрита. У свою чергу, працівники ЗМІ бувають слабко обізнані з обмеженнями на отримання інформації, зокрема через забезпечення права громадян на приватність.