Українцям потрібен закон про безоплатну правову допомогу

В Україні необхідно розширювати діяльність по наданню безоплатної правової допомоги, зокрема - у подальшому створенні офісів громадського захисту, що здійснюють діяльність в рамках системи безоплатної правової допомоги.

Про це йдеться у підсумковій резолюції міжнародної конференції «Формування системи безоплатної правової допомоги: перші результати та подальші кроки», текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Представлені під час конференції підсумки дослідження свідчать про високий рівень правової незахищеності, незважаючи на наявні законодавчі гарантії, зокрема, у кримінальному процесі

На думку учасників конференції, затвердження у червні 2006 року Указом Президента України Концепції формування системи безоплатної правової допомоги відкрило шлях до здійснення системних заходів, необхідних для створення ефективної системи правової допомоги.

Як сказано в резолюції, наступним етапом має бути вироблення, на основі консенсусу усіх зацікавлених суб’єктів, проекту закону України «Про безоплатну правову допомогу» та ухвалення його рішенням українського парламенту. Положення проекту закону мають бути гармонізовані із новою редакцією Закону України «Про адвокатуру».

Ключовими засадами, на думку учасників конференції, слід визначити:

· Розмежування видів правової допомоги та визначення суб’єктів її надання на основі змішаної моделі (офіси громадського захисту, адвокати ex officio, центри первинної правової допомоги, утворені на основі рішень органів місцевого самоврядування);

· Наявність механізмів, що дозволяють забезпечувати контроль якості надання правової допомоги;

· Необхідно розмежувати діяльність з управління системою безоплатної правової допомоги та надання самої допомоги;

· Колегіальний орган управління системою, має бути підзвітним Міністрові юстиції України, при цьому мати достатньо повноважень для ефективного поетапного її запровадження, здійснення оцінок та вироблення належних рекомендацій, процедур і стандартів.

· Діяльність колегіального органу управління має бути відкритою, із залученням зацікавлений недержавних організацій;

· Необхідно забезпечити гарантії незалежності адвокатів, що здійснюють діяльність в рамках системи безоплатної правової допомоги;

· Наявність обґрунтованих критеріїв визначення суб’єктів отримання безоплатної правової допомоги;

· Максимальне залучення органів місцевого самоврядування, юридичних клінік, недержавних організацій до організації надання первинної правової допомоги;

· Передбачити збільшення видатків державного бюджету України на реалізацію права на правову допомогу.

Конференція «Формування системи безоплатної правової допомоги: перші результати та подальші кроки» проходила 13-14 грудня у Києві. Організаторами виступили Національна Комісієя зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Міжнародний Фонд «Відродження», Фонд Віктора Пінчука і Правова Ініціатива Відкритого Суспільства