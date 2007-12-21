Індіанці племені Лакота оголосили незалежність від США

Індіанці племені Лакота оголосили, що більше не вважають себе громадянами США. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP, лідери племені надіслали до Держдепартаменту папір, в якому повідомили, що в односторонньому порядку припиняють чинність договорів, підписаних з урядом Сполучених Штатів. За словами індіанського правозахисника Рассела Мінса (Russell Means), ці документи є "безглуздими словами на марному папері". Агентство зазначає, що деяким з договорів більше 150 років.

Активіст стверджує, що США неодноразово порушували ці договори, "щоб вкрасти культуру і землю" індійців. Мінс переконаний, що вихід з договорів є законним. Посилаючись на конституцію країни і Віденську конвенцію прав людини, індіанці кажуть, що мають право на "свободу і незалежність".

За словами індіанських активістів, вони створять власну державу, яка видаватиме паспорти і водійські посвідчення. Жителі цієї держави будуть звільнені від податків за умови, що відмовляться від громадянства США.

Індіанці племені Лакота живуть на території штатів Небраска, Південна і Північна Дакота, Мінессота. Компанія з отримання незалежності від США триває з 1974 року. Агентство наголошує, що важливий крок в цьому напрямку був зроблений у вересні 2007 року, коли ООН ухвалила декларацію про права корінних народів.

Кажучи про утиски з боку США, індіанські активісти наводять статистику, за якою середня тривалість життя чоловіків з племені Лакота становить 44 роки, - один з найгірших показників у світі. Рівень підліткових самогубств у племені на 150 відсотків вищий, ніж в середньому по США. Дитяча смертність перевищує середню по країні в п`ять разів.