Білоруський опозиціонер одержав півтора року в`язниці за граффіті (фото)

У четвер суд Мінська засудив до 1,5 років в`язниці активіста білоруського опозиційного руху "Молодий фронт" Артура Фінкевича.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP, опозиціонер засуджений за статтею "злісне хуліганство" за політичне граффіті, що критикує президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За словами лідера "Молодого фронту" Павла Северинця, в ході судового процесу Фінкевич уже провів більше півтора року в СІЗО, хоча йому дозволялося ходити на роботу.

"Артур сподівався на м`якший вердикт. Він тримається, але, звичайно, він пригнічений. За порадою свого адвоката він частково визнав свою провину, щоб добитися менш суворих умов утримання у в`язниці", - розповів Северинець.

"Молодий фронт" не зареєстрований в Білорусії як політичний рух. У зв`язку з цим в 2006 році попередній глава організації Дмитро Дашкевич був засуджений на 1,5 роки в`язниці "за організацію діяльності суспільного об`єднання, що не пройшло державну реєстрацію".