Жителі Дніпропетровська не довіряють правоохоронним органам

Більше половини жителів Дніпропетровська не довіряють правоохоронним органам. Такі результати першого дніпропетровського соціологічного дослідження «Справжній Дніпропетровськ», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень.

Відповідно до даних, переданих агентству УНІАН, 59,4% жителів Дніпропетровська не довіряють міліції. Судам і прокуратурі не довіряють, відповідно, 48,8% і 48,6% жителів міста, а Службі безпеки України – 43,8%.

На питання: «Яким правоохоронним органам ви повністю довіряєте?», 10,4% респондентів відповіли - СБУ, 6,4% - прокуратурі, 6,2% - судам і лише 4% - міліції.

Коментуючи результати, одержані Інститутом Горшеніна, головний редактор дніпропетровської газети «Лица» Олена ГАРАГУЦ зазначила, що такий високий рівень недовір`я владі – це, швидше, нормальне сприйняття жителями міста роботи правоохоронних органів. «Городяни обмінюються на сайтах думками, зокрема і про те, що іноді викликати міліцію на місце злочину – це проблема», - вважає вона.

О.ГАРАГУЦ також навела приклад, пов`язаний з затриманням в області за останні півроку серійного маніяка, який багато років перебував у розшуку, і трьох хлопців, які скоїли серію вбивств. «Городянам стало відомо, що цих молодчиків спочатку затримали за здійснення одного із злочинів в Дніпродзержинську, але потім відпустили. Тобто, декільком майбутнім злочинам можна було б запобігти. Тому люди не довіряють міліції і не сподіваються на неї», - сказала О.ГАРАГУЦ.

Політолог Владислав РОМАНОВ припустив, що високий рівень недовір`я пов`язаний з серією вбивств, скоєних в області. Він також сказав, що в проведених ним раніше соціологічних дослідженнях правоохоронці також не користувалися любов`ю городян.

«Якщо порівнювати міліцію і СБУ, то СБУ – дуже закрита організація, і жителям міста важко судити про її роботу, тому що інформації про неї практично немає. У повсякденному житті люди частіше стикаються з «отморозками» і грабіжниками, ніж зі шпигунами, тому висловити свою думку про роботу міліції городянам простіше – майже кожному є що сказати», - зазначив В.РОМАНОВ.

Дослідження «Справжній Дніпропетровськ» проводилося Інститутом Горшеніна з 20 листопада по 3 грудня 2007 року в Дніпропетровську. Всього було опитано 2006 респондентів, які представляють доросле населення віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.