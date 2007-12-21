Представники організації “Голос Беслану” оголосили голодування

Представники організації "Голос Беслана" на знак протесту на рішення Верховного суду Північної Осетії про фактичну заборону діяльності організації оголосили голодування в будівлі суду.

Як повідомляє Харківська правозахисна гурпа із посиланням на портал «Права людини в Росії», про це 19 грудня повідомила співголова організації Ела КЕСАЄВА.

За словами Е. КЕСАЄВОЇ, розгляд скарги на рішення Ленінського суду Владикавказу про необхідність зареєструвати новий склад громадської організації "Голос Беслана" проходило з грубими порушеннями. "Нам не дали виступити з дебатами, а заявлений відвід судді залишився без розгляду", - повідомила вона.

Громадська організація "Голос Беслана" вже більше року піддається тиску регіональних властей за свою позицію з приводу розслідування теракту в Беслані. Нагадаємо, що 22 листопада 2007 року проти Е. КЕСАЄВОЇ було порушене адміністративне провадження за встановлення знаку "Курс Путіна" зі стрілкою, що вказувала у бік школи, де у вересні 2004 року терористи тримали заручників.

У вересні 2004 року група терористів захопила 1128 заручників в школі північноосетинського міста Беслан. В результаті теракту загинули 186 дітей і 145 дорослих, були поранені 728 бесланців і 55 співробітників силових структур. При штурмі будівлі школи було убито 12 працівників спецслужб і одного місцевого жителя, що допомагав звільняти заручників. 31 бойовика було убито, один з тих, що захопили школу, пізніше постав перед судом.